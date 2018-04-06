В Северодонецке мужчина дал три секунды прохожим и подорвал себя гранатой

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мужчина накрыл себя гранатой
Фото: НПУ

Мужчина накрыл себя гранатой

В Северодонецке Луганской области 54-летний мужчина подорвал себя гранатой.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, в ночь на 6 апреля посетители одного из развлекательных заведений города вышли на улицу и увидели мужчину, который стоял с гранатой в руке.

Мужчина, увидев людей, сказал им, что у них есть три секунды. Посетители отбежали на безопасное расстояние, после этого раздался взрыв. Мужчина накрыл своим телом гранату РГД-5. В результате взрыва он получил телесные повреждения несовместимые с жизнью.

На месте происшествия были изъяты вещественные доказательства, а также корпус гранаты Ф-1 с запалом без кольца.

Все обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове