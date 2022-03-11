Помогали врагу. СБУ заявила о задержании в Северодонецке корректировщиков российской артиллерии

11 марта, 17:58
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты напали на Украину (Фото:Press service of the Ukrainian State Emergency Service/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты напали на Украину (Фото:Press service of the Ukrainian State Emergency Service/Handout via REUTERS)

СБУ сообщила, что поймала корректировщиков российской артиллерии, помогавших врагу обстреливать Северодонецк.

По данным ведомства, один из них действовал по поручению боевика по прозвищу «Илья», сейчас воюющего против ВСУ в составе 2 армейского корпуса войск РФ.

Читайте также:
Командовал 29-й армией: в ВСУ подтвердили ликвидацию генерал-майора ВС РФ Колесникова

В СБУ заявили, что предатель ходил по улицам Северодонецка, фиксировал размещение техники и украинских военнослужащих и передавал врагу. Вскоре в эти районы города летели российские снаряды.

https://www.facebook.com/watch/?v=650295552826876

Еще один местный, как установили в СБУ, готовился передать врагу разведывательные данные. Причем его действиями руководил тот же боевик. Злоумышленник был задержан.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Северодонецк Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ