Помогали врагу. СБУ заявила о задержании в Северодонецке корректировщиков российской артиллерии 11 марта, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты напали на Украину (Фото:Press service of the Ukrainian State Emergency Service/Handout via REUTERS)

СБУ сообщила, что поймала корректировщиков российской артиллерии, помогавших врагу обстреливать Северодонецк.

По данным ведомства, один из них действовал по поручению боевика по прозвищу «Илья», сейчас воюющего против ВСУ в составе 2 армейского корпуса войск РФ.

В СБУ заявили, что предатель ходил по улицам Северодонецка, фиксировал размещение техники и украинских военнослужащих и передавал врагу. Вскоре в эти районы города летели российские снаряды.

Еще один местный, как установили в СБУ, готовился передать врагу разведывательные данные. Причем его действиями руководил тот же боевик. Злоумышленник был задержан.

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