В Северодонецке в уличных боях ежедневно гибнут десятки оккупантов — Гайдай

16 июня, 12:00
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Ожесточенные бои за Северодонецк продолжаются (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ожесточенные бои за Северодонецк продолжаются (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ожесточенные бои в Северодонецке продолжаются. На захват города российские оккупанты бросили все резервы.

В эфире телемарафона, отрывок из которого Гайдай опубликовал в Telegram, он сообщил, что контроль над улицами в Северодонецке постоянно меняется.

«Ситуация достаточно шаткая, но наши защитники держат крепкую оборону и борются за каждый дом. Иногда, действительно, бой может длиться целый день всего за одну многоэтажку», — отметил глава ОВА.

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По его словам, в уличных боях ежедневно гибнут десятки российских оккупантов.

Гайдай подчеркнул, что украинским военным необходима дальнобойная артиллерия, чтобы оттеснить армию РФ на безопасное расстояние. Именно тогда ВСУ смогут полностью взять под контроль город.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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