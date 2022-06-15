ВСУ успешно отражают штурмы оккупантов: Генштаб рассказал о ситуации в Северодонецке

15 июня, 08:00
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Бои за Северодонецк продолжаются (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Бои за Северодонецк продолжаются (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Украинские военные успешно отражают попытки штурмовых действий оккупантов в Северодонецке и Тошковке, боевые действия продолжаются.

Об этом сообщает Генштаб.

Оккупационная армия ведет огонь по украинским позициям из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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Захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошкивка, Устиновка, Боровское, Метелкино.

Видео дня

Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар близ Белой Горы.

На Донецком направлении оккупанты из артиллерии обстреляли населенные пункты Устиновка, Тошковка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Антоновка и Каменские Дачи.

На Лиманском направлении активных действий агрессоры не вели. Осуществили артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Сидорового, Маяков и Закотного.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Генштаб Северодонецк Война России против Украины

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