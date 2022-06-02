В Северодонецке украинские военные оттеснили оккупантов с нескольких улиц — глава Луганской ОВА

2 июня, 11:21
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По словам Сергея Гайдая, за минувшую ночь у оккупантов не было успехов в Северодонецке (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

По словам Сергея Гайдая, за минувшую ночь у оккупантов не было успехов в Северодонецке (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о текущей ситуации в Северодонецке, где продолжаются уличные бои.

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В эфире телемарафона он рассказал, что за минувшую ночь у оккупантов в городе не было никаких успехов.

«За прошедшую ночь никаких у них успехов не было по Северодонецку. Хотя они отчитались, что заняли и полностью контролируют весь город. Ну, к сожалению, большая часть действительно контролируется, но не весь город. Бои продолжаются», — сказал он.

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В то же время украинская армия оттеснила агрессоров с нескольких улиц, в ходе контратак удалось взять пленных.

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Российские оккупационные войска пытаются установить контроль над Северодонецком и окружить подразделения Сил обороны Украины.

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По словам Гайдая, российские оккупанты заняли около 80% областного центра, в том числе восточные кварталы города.

Мэр Северодонецк Александр Стрюк сообщил, что в городе остается 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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