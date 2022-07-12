В Северодонецке оккупанты собирают личные данные людей
Последствия обстрела россиянами Северодонецка (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В захваченном россиянами Северодонецке оккупанты собирают личные данные у местных, которые остались там. Сейчас в городе проживает 8 тысяч человек.
Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.
По его словам личные данные людей собирают якобы для оформления пенсий.
Также в городе оккупанты пытаются организовать уличную торговлю.
«Россияне не собираются восстанавливать Северодонецк, после съемки пропагандистских роликов, людей, скорее всего, депортируют», — сказал Стрюк.
Он добавил, что оборудование обоих теплоснабжающих предприятий города разрушено.
В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции.
Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.
За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.
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