В Северодонецке оккупанты собирают личные данные людей 12 июля, 16:28 Последствия обстрела россиянами Северодонецка (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном россиянами Северодонецке оккупанты собирают личные данные у местных, которые остались там. Сейчас в городе проживает 8 тысяч человек.

Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.

По его словам личные данные людей собирают якобы для оформления пенсий.

Также в городе оккупанты пытаются организовать уличную торговлю.

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«Россияне не собираются восстанавливать Северодонецк, после съемки пропагандистских роликов, людей, скорее всего, депортируют», — сказал Стрюк.

Он добавил, что оборудование обоих теплоснабжающих предприятий города разрушено.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

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