«Восстанавливать ничего не будут». В Северодонецке оккупанты планируют снести сотни поврежденных домов — ОВА 15 августа, 11:04 В Северодонецке планируют снести сотни поврежденных домов (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В Северодонецке оккупанты планируют снести сотни поврежденных домов, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Уже определили более сотни многоэтажек, подлежащих сносу. И активно этим занимаются вместо подготовки города к зиме. Зачем? Чтобы потом показывать политикам из России картинку цветущего города», - написал он в Telegram.

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По его словам, «восстанавливать ничего не будут, потому что все поврежденное просто снесут».

Гайдай заявил, что в захваченных городах люди постепенно перестают верить оккупантам.

«Жители Северодонецка больше месяца назад отдали свои персональные данные в обмен на обещание восстановить жилые помещения. Впрочем, до сих пор никто не пришел даже для обследования», – заявил он.

По его словам, во многих многоэтажках города «пробиты крыши, выбиты окна, не говоря уже об отсутствии некоторых стен».

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