В Северодонецке бойцы Нацгвардии захватили в плен сразу шесть оккупантов — Бутусов

2 июня, 12:32
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Оккупанты пытались штурмовать позиции украинских защитников, однако понесли серьезные потери (Фото:Юрий Бутусов/Facebook)

Оккупанты пытались штурмовать позиции украинских защитников, однако понесли серьезные потери (Фото:Юрий Бутусов/Facebook)

Бойцы Национальной гвардии, все еще удерживающие позиции в Северодонецке, продолжают отражать атаки ВС РФ, захватывая уцелевших оккупантов.

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Об этом рассказал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, в среду, 1 июня, защитники города разбили одно из подразделений российских войск, после чего шестеро захватчиков решили сдаться в плен.

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«Вячеслав Сотников, Вадим Махлай, Артем Оливинский, Сарафанов Андрей, Хвостиков Илья, Уразовский Юрий. Все они „мобилизованные“ из Луганской области, которых бросили в лобовую атаку. Штурмовой отряд был разгромлен, российские командиры погибли, и тогда эти шестеро сдались, теперь будут жить», — рассказал Бутусов, опубликовав фото с захваченными солдатами.

При этом он добавил, что ситуация в Северодонецке сложная, и большую часть города на сегодняшний день заняли войска противника, в то время как украинские военные отошли на заранее подготовленные рубежи.

https://www.youtube.com/embed/RAT_PXblNsQ
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0tFsf1S2QZz9ffbKFfaAcFVDTYX7ntw6W6n1KPTyhqHj2GLssTBy3c5UMLRJo5HkUl
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Нацгвардия Украины Российская агрессия Луганская область Пленные Северодонецк Российские военные Война России против Украины

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