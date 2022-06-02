В Северодонецке бойцы Нацгвардии захватили в плен сразу шесть оккупантов — Бутусов
Оккупанты пытались штурмовать позиции украинских защитников, однако понесли серьезные потери (Фото:Юрий Бутусов/Facebook)
Бойцы Национальной гвардии, все еще удерживающие позиции в Северодонецке, продолжают отражать атаки ВС РФ, захватывая уцелевших оккупантов.
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Об этом рассказал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов.
По его словам, в среду, 1 июня, защитники города разбили одно из подразделений российских войск, после чего шестеро захватчиков решили сдаться в плен.
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«Вячеслав Сотников, Вадим Махлай, Артем Оливинский, Сарафанов Андрей, Хвостиков Илья, Уразовский Юрий. Все они „мобилизованные“ из Луганской области, которых бросили в лобовую атаку. Штурмовой отряд был разгромлен, российские командиры погибли, и тогда эти шестеро сдались, теперь будут жить», — рассказал Бутусов, опубликовав фото с захваченными солдатами.
При этом он добавил, что ситуация в Северодонецке сложная, и большую часть города на сегодняшний день заняли войска противника, в то время как украинские военные отошли на заранее подготовленные рубежи.
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