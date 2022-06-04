В Северодонецке кадыровцы несут потери, украинские военные теснят оккупантов — Гайдай 4 июня, 12:30 Цей матеріал також доступний українською Защитники Украины стреляют из гаубицы, 28 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

Россияне бросают все силы и резервы на захват Северодонецка, украинские защитники постепенно оттесняют оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

«Сложная ситуация остается в области в целом, а Северодонецк — это сейчас концентрация боевых действий, потому что российская армия бросает все силы, все резервы свои именно на это направление. Им предварительно удалось все же захватить большую часть города, но сейчас наши военные их подвинули, и они действительно несут огромные потери», — сказал глава ОВА.

Видео дня

Он отметил, что потери есть даже у кадыровцев.

«Обычно кадыровцы не воюют на переднем плане, а здесь они, возможно, поверили в свою ложь, что город уже их, поэтому зашли в город, и там уже даже у них есть определенные потери», — добавил Гайдай.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.