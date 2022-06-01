В Северодонецке продолжаются уличные и маневровые бои — Нацгвардия
В Нацгвардии сообщили о ходе боев в Северодонецке (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)
Ситуация в Северодонецке сейчас сложная, в городе продолжаются уличные и маневровые бои.
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Об этом в эфире телемарафона сообщи пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитин Старский.
«Что касается Северодонецка и ситуации в нем, то город получил очень большие разрушения в результате бомбардировок и обстрелов российской авиации и артиллерии. Там продолжаются уличные и маневровые бои. Ситуация довольно сложная, но ребята делают все, что можно, для того, чтобы сдержать противника» , — сказал он.
По словам офицера, он верит в успех ВСУ, поскольку украинские военные очень хорошо подготовлены.
Он добавил, что украинским бойцам очень сложно закрепиться в Северодонецке, где есть значительные разрушения.
Российские оккупационные войска пытаются установить контроль над Северодонецком и окружить подразделения Сил обороны Украины. Враг ведет активный штурм на Северодонецком и Бахмутском направлениях при поддержке артиллерии и минометов.
По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты контролируют 70% Северодонецка, а часть украинских военных отошла на более выгодные позиции.
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