В Северодонецке идут уличные бои, оккупанты перебрасывают все больше сил в город 7 июня, 14:14 Цей матеріал також доступний українською Ситуация в Северодонецке остается сложной (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

В Северодонецке Луганской области продолжаются уличные бои, российские оккупационные войска стягивают в город все больше сил.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.

«Ситуация очень сложная. Наши Вооруженные силы закрепились на позициях, удерживают город, те рубежи, которые заняли. Но вместе с тем бои не утихают. Сосредоточено много вражеской артиллерии и техники, которая штурмует город. Пытаются наступать, мы их останавливаем. Наши Вооруженные силы делают максимум, чтобы отстоять город», — отметил он.

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По его словам, оккупация Северодонецка для России является более символической, чем стратегической целью.



Стрюк также сказал, что оккупанты пытаются одержать хотя бы какую-то победу.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу.

Утром 7 июня Генштаб сообщил, что армия РФ продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Украинские военные наносят противнику потери.

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