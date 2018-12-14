В севастопольской школе над детьми обрушился потолок - видео
Сегодня, 15:58
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В одной из школ оккупированного РФ Севастополя над детьми обрушилась часть потолка.
Соответствующее видео было снято одним из учеников во время перемены.
Как видно на обнародованных кадрах, во время происшествия в коридоре как раз находились дети, когда потолок неожиданно дал трещину и осыпался вниз.
Судя по всему, в результате инцидента никто не пострадал, однако он вызвал среди школьников панику.
На видео также видно, что пол в коридоре перед обрушением был мокрым, в связи с чем можно предположить, что потолок обрушился из-за протечки крыши или прорыва трубы.