В Севастополе загорелась ТЭС, на которой были незаконно установлены турбины Siemens - видео

Турбины Siemens на ТЕС в Севастополе были поставлены незаконно

В оккупированном РФ Севастополе вспыхнул пожар на ТЭС, строящейся возле Федюхиных высот Балаклавской долины.

Соответствующее видео, снятое очевидцем, было опубликовано на сервисе YouTube.

На обнародованных кадрах видно, как с территории объекта поднимаются густые клубы черного дыма.

Стоит отметить, что ранее на этой ТЭС были незаконно установлены две современные турбины Siemens SGT5-2000E, которые Россия доставила на оккупированный полуостров в нарушение международных санкций.

В то же время, после резкой реакции мирового сообщества перед РФ встала проблема обслуживания турбин и обеспечения их запчастями без участия специалистов Siemens.

Напомним, в июле 2017 года Россия незаконно завезла в оккупированный Крым турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens.

В то же время в Кремле заявили, что указанное оборудования якобы было произведено в РФ.

В свою очередь Siemens подтвердила факт незаконной поставки в Крым своих турбин, отметив при этом, что изначально они предназначались для установки на объектах в Краснодарском крае, однако Москва пошла на откровенный обман.

В связи с этим немецкая компания предложила российской стороне выкупить эти турбины, однако Россия отказалась.