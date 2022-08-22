«Дрожат стены». Во всех районах Севастополя вновь были слышны взрывы

22 августа, 18:23
Город Севастополь (Фото:DimitroSevastopol / pixabay)

Город Севастополь (Фото:DimitroSevastopol / pixabay)

В понедельник, 22 августа, в оккупированном Севастополе были слышны сильные взрывы, сообщают местные Telegram-каналы.

Первые сообщения о взрывах начали поступать примерно в 17:50. Также сообщается, что взрывы были такой силы, что у некоторых дрожали стены.

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При этом оккупанты утверждают, что якобы в Севастополе и Балаклаве работает ПВО.

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Вечером в воскресенье, 21 августа, в Крыму раздались взрывы. Очевидцы сообщали о взрывах в Саках, где две недели назад было попадание в военный аэродром, Евпатории, Севастополе и Бахчисарае. Оккупанты как и обычно уверяют, что работает система противовоздушной обороны.

С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. Кое-где это привело к серьезным потерям российской оккупационной армии. По информации CNN, Украина стоит по меньшей мере за тремя взрывами на оккупированном полуострове.

Так, 9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

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Оккупационные «власти» назвали причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове. Однако, по информации Washington Post, за атакой на аэродром в Крыму стоят подразделения украинских сил специальных операций.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Кроме того, днем 16 августа прогремели взрывы на территории российской авиабазы в поселке Гвардейское под Симферополем, где, по данным Bellingcat, базировались 24 российских самолета.

Оккупационные власти причиной этих взрывов снова назвали «детонацию боеприпасов».

В последующие дни взрывы слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.

https://www.youtube.com/watch?v=53HTfSzLPdA

Атаки в Крыму вызвали панические настроения среди российских отдыхающих и местных оккупантов, что повлекло большие пробки из желающих покинуть полуостров и уехать обратно в Россию.

Кроме того, по данным украинской разведки, после серии взрывов в Крыму оккупанты начали срочно эвакуировать самолеты и вертолеты.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Севастополь Российская агрессия Война России против Украины

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