«Дрожат стены». Во всех районах Севастополя вновь были слышны взрывы 22 августа, 18:23 Город Севастополь (Фото:DimitroSevastopol / pixabay)

В понедельник, 22 августа, в оккупированном Севастополе были слышны сильные взрывы, сообщают местные Telegram-каналы.

Первые сообщения о взрывах начали поступать примерно в 17:50. Также сообщается, что взрывы были такой силы, что у некоторых дрожали стены.

При этом оккупанты утверждают, что якобы в Севастополе и Балаклаве работает ПВО.

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Вечером в воскресенье, 21 августа, в Крыму раздались взрывы. Очевидцы сообщали о взрывах в Саках, где две недели назад было попадание в военный аэродром, Евпатории, Севастополе и Бахчисарае. Оккупанты как и обычно уверяют, что работает система противовоздушной обороны.

С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. Кое-где это привело к серьезным потерям российской оккупационной армии. По информации CNN, Украина стоит по меньшей мере за тремя взрывами на оккупированном полуострове.

Так, 9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Оккупационные «власти» назвали причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове. Однако, по информации Washington Post, за атакой на аэродром в Крыму стоят подразделения украинских сил специальных операций.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.



Кроме того, днем 16 августа прогремели взрывы на территории российской авиабазы в поселке Гвардейское под Симферополем, где, по данным Bellingcat, базировались 24 российских самолета.

Оккупационные власти причиной этих взрывов снова назвали «детонацию боеприпасов».

В последующие дни взрывы слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.

Атаки в Крыму вызвали панические настроения среди российских отдыхающих и местных оккупантов, что повлекло большие пробки из желающих покинуть полуостров и уехать обратно в Россию.

Кроме того, по данным украинской разведки, после серии взрывов в Крыму оккупанты начали срочно эвакуировать самолеты и вертолеты.

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