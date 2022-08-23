В Севастополе снова взрывы. Марионетки Кремля утверждают, что сбили второй за день беспилотник

23 августа, 22:20
Следы работы ПВО в небе Севастополя (Фото:Скриншот из видео ЧП Крым/Telegram)

Следы работы ПВО в небе Севастополя (Фото:Скриншот из видео ЧП Крым/Telegram)

Ставленник Кремля во временно оккупированном Севастополе Михаил Развожаев заявил, что вечером 23 августа оккупанты сбили второй за день беспилотник в городе.

«Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники», — пишет он в Telegram.

Он также утверждает, что поводов для беспокойства якобы нет.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео со следами работы ПВО в небе.

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Днем во вторник, 23 августа, сообщалось о нескольких взрывах в Севастополе. Оккупанты утверждали, что сработало ПВО.

С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. По информации CNN, Украина стоит минимум за тремя взрывами на полуострове.

https://www.youtube.com/embed/t6opD_8qhSI
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Севастополь Российская агрессия Кремль

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