В Севастополе ночью и утром были слышны взрывы и стрельба — СМИ 20 сентября, 12:16 Оккупационные «власти» Крыма никак не комментировали произошедшее (Фото:ru.krymr.com)

Ночью и утром во вторник, 20 сентября, в центральной части оккупированного Севастополя были слышны два взрыва и стрельба из огнестрельного оружия, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По данным издания, первый взрыв раздался в 04:51. Он был отдаленный, невыразительный и не похожий на работу ПВО.

Второй раздался в 06:05, он был более громким и четким, однако было трудно определить, с какого направления идет звук. При этом дыма замечено не было.

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Около 06:45 в Севастополе началась хаотическая стрельба из стрелкового оружия, которая исходила примерно из района Корабельной стороны или Инкермана и продолжалась около одной минуты.

Российские власти Севастополя пока не комментировали эти события.

В августе в оккупированном Крыму произошли взрывы на ряде военных объектов страны-агрессора.

В частности, только в результате взрывов на аэродроме Саки Россия потеряла по меньшей мере девять самолетов, которые использовала для авиаударов по Украине. По данным CNN, это самая большая потеря авиации РФ за день со времен Второй мировой войны.

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