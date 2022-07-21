В Севастополе россияне побоялись устраивать военный парад на День ВМФ 21 июля, 18:02 Российский военный корабль в Черном море (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российская Федерация отменила военный парад в оккупированном Севастополе, который традиционно планировался на День Военно-морского флота 31 июля.

Об этом сообщают пропагандисты РИА-Новости.

Уточняется, что традиционного парада в Севастопольской бухте в этом году не будет. Кроме того, отменена встреча моряков в Доме офицеров, а также прием у командующего Черноморского флота РФ.

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Причины отмены парада не сообщаются.

20 июлоя в Военно-Морских Силах ВСУ сообщили, что российско-оккупационные власти продолжают усиливать меры на временно оккупированном украинском полуострове Крым.

19 июля заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Украина ждет получения оружия большей дальности от западных партнеров, прежде чем атаковать Черноморский флот России.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 15 кораблей и катеров, среди которых флагман Черноморского флота крейсер Москва. Российские оккупанты используют свои корабли в Черном море для ударов по гражданским объектам в Украине и блокировки экспорта зерна.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что военная техника оккупантов в Крыму и корабли Черноморского флота РФ — одни из целей Украины, которые нужно поражать с помощью американских РСЗО.

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