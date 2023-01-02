В Севастополе и Симферополе прозвучали взрывы, оккупанты пишут о «работе ПВО»

2 января, 20:57
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Следы работы ПВО оккупантов в небе Севастополя (иллюстративное фото) (Фото:скриншот видео ЧП Крым/Telegram)

Следы работы ПВО оккупантов в небе Севастополя (иллюстративное фото) (Фото:скриншот видео ЧП Крым/Telegram)

Вечером в понедельник, 2 января, Telegram-каналы оккупированного Севастополя сообщили о взрывах в городе. Фейковый «губернатор» российских оккупантов Михаил Развожаев утверждает, что там работает «система ПВО».

Обновлено в 21:54. Развожаев написал, что возле Севастополя якобы сбили «еще один БПЛА».

Развожаев сообщил в Telegram-канале, что оккупанты якобы «сбили БПЛА» над морем. Позже Telegram-каналы написали о серии взрывов и «работе ПВО» также в Симферополе.

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До этого информация о взрывах в Севастополе появлялась утром 30 декабря.

31 декабря сообщалось о взрывах в оккупированных Джанкое и Евпатории.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

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В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Севастополь Симферополь Взрыв Война России против Украины

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