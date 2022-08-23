В Севастополе прогремели взрывы
Взрывы в Севастополе (Фото:ЧП Крым / Telegram)
Во вторник, 23 августа, днем во временно оккупированном Севастополе раздались несколько взрывов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Первые сообщения о взрывах начали поступать примерно в 16:20.
Оккупанты утверждают, что сработало ПВО.
При этом так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев рассказал, что над морем якобы сбили беспилотник.
В понедельник, 22 августа, в оккупированном Севастополе были слышны сильные взрывы.
Тогда оккупанты заявили, что в Севастополе и Балаклаве якобы работает ПВО.
В последующие дни взрывы слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.
Атаки в Крыму вызвали панические настроения среди российских отдыхающих и местных оккупантов, что повлекло большие пробки из желающих покинуть полуостров и уехать обратно в Россию.
Кроме того, по данным украинской разведки, после серии взрывов в Крыму оккупанты начали срочно эвакуировать самолеты и вертолеты.
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