В Севастополе оккупанты активизировали агитацию на вступление в армию РФ — Генштаб

28 декабря, 08:20
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Оккупанты в Севастополе усиленно агитируют вступать на контрактную службу в армию РФ (Фото:Крым.Реалии)

Оккупанты в Севастополе усиленно агитируют вступать на контрактную службу в армию РФ (Фото:Крым.Реалии)

Во временно оккупированном Севастополе захватчики активизировали агитацию вступления на военную службу по контракту в вооруженные силы РФ.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 28 декабря.

Накануне сообщалось, что из-за российской мобилизации в оккупированном ею Крыму в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар.

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По данным Центра национального сопротивления, оккупанты в Крыму продолжают скрытую мобилизацию в российскую армию.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.

До этого Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.

https://www.youtube.com/watch?v=bb3UXlCk3X8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Севастополь Генштаб Армия России Война России против Украины

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