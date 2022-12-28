В Севастополе оккупанты активизировали агитацию на вступление в армию РФ — Генштаб 28 декабря, 08:20 Оккупанты в Севастополе усиленно агитируют вступать на контрактную службу в армию РФ (Фото:Крым.Реалии)

Во временно оккупированном Севастополе захватчики активизировали агитацию вступления на военную службу по контракту в вооруженные силы РФ.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 28 декабря.

Накануне сообщалось, что из-за российской мобилизации в оккупированном ею Крыму в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар.

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По данным Центра национального сопротивления, оккупанты в Крыму продолжают скрытую мобилизацию в российскую армию.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.



До этого Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.