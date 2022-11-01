В Севастополе ночью прогремел взрыв: кремлевские марионетки говорят об атаке дронов 1 ноября, 11:02 Ночью в Севастополе прогремел взрыв (Фото:Крым.Реалии)

В ночь на вторник, 1 ноября, в оккупированном Севастополе прогремел взрыв.

Как сообщает Крым.Реалии, взрыв был слышен около 3:40.

Звук взрыва был похож на срабатывание системы ПВО.

Кремлевская марионетка Михаил Развожаев написал в Telegram, что ночью в районе Любимовки Черноморским флотом РФ был сбит беспилотник.

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Утром 29 ноября в Севастополе прогремели взрывы. Кремль обвиняет Украину и Британию. Страна-террорист утверждала, что дроны, которые якобы атаковали корабли, двигались по «зерновому коридору» и могли быть запущены с «гражданского судна», якобы участвовавшего в экспорте агропродукции.

Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что в беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ в Севастополе, в том числе флагман Адмирал Макаров. Официального подтверждения уничтожения российских кораблей в Севастополе нет.