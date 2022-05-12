Из Севастополя в море выведены почти все корабли РФ с ракетным оружием, на базе остается минимальное количество судов 12 мая, 09:15 Цей матеріал також доступний українською В Севастопольской бухте находится минимальное количество кораблей ЧФ РФ (Фото:Крым.Реалии)

Из главной базы Черноморского флота России в оккупированном Севастополе в море выведены почти все корабли с ракетным оружием на борту.



Война России против Украины — главные события 12 мая

Как сообщает Крым.Реалии, в Южной бухте, которая является самым большим ответвлением Севастопольской бухты, у Минной стенки пришвартованы ряд кораблей. Ближний из них — это большой десантный корабль проекта 1171 Тапир. В составе Черноморского флота РФ было три таких корабля, один из них — БДК Саратов уничтожен украинскими военными в порту Бердянска. Два других — Орск (бортовой номер 148) и Николай Фильченков (152).

Видео дня

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину бортовые номера всех военных кораблей закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

Следующие два — это большие десантные корабли проекта 775. На Черноморском флоте четыре таких корабля: Цезарь Куников (158), Новочеркасск (142), Ямал (156) и Азов (151). Азов находится на ремонте в 13 судоремонтом заводе Черноморского флота в Килен-бухте, а Ямал недавно вышел из ремонта.

Также в Южной бухте пришвартован патрульный корабль проекта 22160 типа Василий Быков. В составе Черноморского флота три таких корабля: Василий Быков (368), Дмитрий Рогачев (375) и Павел Державин (363).



У Куриной пристани между бухтами Инженерная и Доковая пришвартованы четыре корабля. Первым слева стоит малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239 Сивуч. В составе ЧФ РФ два таких корабля — Бора (бортовой номер 615) и Самум (бортовой номер 616). Один из этих кораблей 8 мая отбуксировали из Севастопольской бухты в северо-западном направлении.

Фото: Крым.Реалии

Следующие два корабля — это сторожевые корабли проекта 1135 Буревестник. В составе Черноморского флота два таких корабля — Пытливый (868) и Ладный (861).

Крайним справа пришвартован Славутич — украинский средний разведывательный корабль, корабль управления. Он был захвачен Россией в феврале-марте 2014 года во время оккупации Крыма.



У причала в Сухарной бухте, которая также является частью большой Севастопольской бухты, стоит большой десантный корабль с внешними признаками повреждения. Предположительно, это БДК Цезарь Куников, его номер 158 просматривается сквозь облетевшую или обгоревшую краску на левом борту.

Фото: Крым.Реалии

У причала в Графской бухте заправляется топливом ракетный катер проекта 1241 Молния-1. В составе Черноморского флота четыре таких катера: в строю находятся Р-60 (бортовой номер 955), Набережные Челны (953) и Ивановец (954), а Шуя (962), согласно официальным данным — в отстое.

Фото: Крым.Реалии

В море сейчас могут находиться: все три фрегата проекта 11356Р Буревестник, все четыре малых ракетных корабля проекта 21631 Буян-М, два ракетных катера проекта 1241 Молния-1 и один БДК проекта 1171 Тапир. Кроме большого десантного корабля, все эти корабли несут на борту ракеты.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.