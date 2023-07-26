В Севастополе и Красноперекопске слышали звуки взрывов — соцсети 26 июля, 10:45 Севастополь (Фото:DimitroSevastopol/pixabay)

В оккупированных Севастополе и Красноперекопске прогремели взрывы в среду, 26 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.



Читатели ресурса сообщили, что в Красноперекопске слышны звуки взрывов и летают вертолеты. Также взрывы были слышны в Севастополе. Как пишет канал, жители Балаклавы слышали звуки, похожие на пуски ракет.

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За прошедшую и эту недели в Крыму было несколько попаданий в склады с боеприпасами. 19 июля на полигоне возле Старого Крыма горел и взрывался более суток склад боеприпасов армии РФ. 22 июля после взрывов вблизи поселка Октябрьское, расположенном примерно в 43 км от Симферополя, оккупанты заявили о «детонации на складе боеприпасов». А 24 июля гауляйтер Сергей Аксенов заявил о попадании под Джанкоем.