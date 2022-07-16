«Макс так много боролся и вытаскивал других, теперь наша очередь». В Сети призывают освободить украинского правозащитника Буткевича из плена РФ 16 июля, 17:06 Максим Буткевич (Фото:No Borders Project/Проект Без Границ)

Правозащитнику, сооснователю Громадського радіо Максиму Буткевичу в субботу, 16 июля, исполняется 45 лет. Он уже 25 дней находится в плену оккупантов РФ — в Сети запустили флешмоб с призывом немедленно освободить журналиста.

Деятели, медийщики, иностранные политики и знакомые Буткевича пишут в соцсетях посты, добавляя хештег #FreeMaksymButkevych.

Правозащитник присоединился к рядам ВСУ после полномасштабного вторжения РФ в начале марта. Он попал в плен в районе временно захваченных пунктов Золотое и Горное в Луганской области и находится там по меньшей мере с 24 июня, поскольку в этот день российские пропагандисты опубликовали видеодопрос с ним.

Видео дня

Родители журналиста рассказали, что вместе с собратьями они несколько месяцев были на учениях, а последний раз их сын вышел на связь за несколько дней до того, как появилось видео. Сейчас никакого контакта с ними нет. По словам матери Буткевича, вопросом освобождения занимается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных (курируется СБУ и Главным управлением разведки).

«Будь он просто военнопленным, то, пожалуй, мы бы и дальше ждали в тишине. Но его выделили. И перевели в другую плоскость — политическую. Такое впечатление, что из него делают очередную украинскую сакральную жертву. Мы не можем больше молчать», — сказали мать правозащитника Евгения Буткевич в интервью BBC News Украина.

НВ собрал из соцсетей призывы освободить Максима Буткевича из плена РФ.

«Украинский активист, бывший член правления Amnesty International Ukraine, сооснователь Центра прав человека ZMINA и Громадського радіо Максим Буткевич попал в плен. Я призываю мир приложить все усилия, чтобы освободить Максима, который в опасности из-за своей деятельности», — написала в Twitter народная депутат Инна Совсун.

Немецкий политолог Сергей Сумленный напомнил, что Буткевич также является сооснователем ОО Без границ — «крупнейшей инициативы по поддержке мигрантов».

«Поскольку у моей подруги из Анголы были свои проблемы, я посоветовал ей обратиться в Без границ. Теперь он военнопленный в руках россиян», — написал Сумленный.



Журналист Максим Эристави попросил пользователей помочь с распространением информации о похищении Буткевича Россией, назвав его «нашей иконой и нашим вдохновением». Журналистка Ольга Токарюк также подчеркнула, что для освобождения украинского правозащитника требуется «международная огласка».

Генеральная продюсер информационного вещания Суспільне Ангелина Карякина рассказала, что коллеги долго молчали относительно плена Буткевича, «поскольку казалось, что это может ему помочь» или «не создать лишних проблем» Однако родители решили рассказать обэтом.

«Макс так много боролся и вытаскивал других, теперь наша очередь. Мне стыдно, что я ни разу не написала тебе с февраля. Я видела, что ты есть, что ты воюешь. Я всегда ориентировалась на то, что ты просто рядом. Тупая логика. Особенно сейчас», — говорится в ее Facebook.

Украинский журналист Осман Пашаев заявил, что на протяжении последних дней «чего только не услышал о Максиме, когда просил разные силы присоединиться к освобождению».

«Такое, что „он призвал убить миллион лишних жителей Донбасса“. Какой из Буткевичей это мог произнести я не знаю, не слышал и не читал. Максим не мог призывать даже к убийству Путина. Я могу. Он нет. Максим анархист и пацифист одновременно. Таким был еще до того, как мы познакомились […] Макс — это ноль неоправданной агрессии и 100% логики и аргументов, эрудиции и осведомленности. А главное, человечности», — написал Пашаев, рассказывая о дискуссиях с Буткевичем.

Также к освобождению из плена украинского правозащитника призвали исполнительный директор Европейского фонда за демократию (EED) Ежи Помяновский и министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

«Известный украинский правозащитник, журналист и друг Чехии Максим Буткевич незаконно удерживается в российском плену. Как и многие другие, этой весной он встал на защиту страны. Освободите Максима и всех украинских пленных», — заявил последний.

«Максиму сегодня 45! Желаю тебе очень скоро вернуться домой. #FreeMaksymButkevych», — написала в Twitter журналистка Татьяна Безрук.

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