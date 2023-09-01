В сети появилось видео взятия в плен группы батальона майора Томова

1 сентября, 12:51
Поделиться:
ВСУ взяли в плен группу батальона ВС РФ майора Томова (Фото:Скриншот из видео/Supernova)

ВСУ взяли в плен группу батальона ВС РФ майора Томова (Фото:Скриншот из видео/Supernova)

В сети появилось видео взятия в плен группы батальона ВС РФ российского командира разведывательной группы майора Юрия Томова.

На видео видно, как украинские бойцы снимают у одного из пленных оккупантов шеврон с символом Z.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1697544127829749793?s=46

Ранее в сети обнародовали видео с Томовым, на котором он добровольно сдает позиции своих сослуживцев.

Видео дня

Его группа исчезла возле Казачьих Лагерей во время рейда ВСУ на левый берег Херсонской области, о котором сообщалось 9 августа. Тогда и оказалось, что российский офицер попал в украинский плен.

Тогда россияне уверяли, якобы направили в район Казачьих Лагерей дополнительные силы и вернули контроль над ним. Они опубликовали видео с Томовым, который отчитывается об «успешном» выполнении задания, но как выяснилось, видео было смонтировано из устаревших кадров.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Плен Вооруженные Силы РФ Война России против Украины майор Томов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X