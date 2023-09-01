В сети появилось видео взятия в плен группы батальона майора Томова 1 сентября, 12:51 ВСУ взяли в плен группу батальона ВС РФ майора Томова (Фото:Скриншот из видео/Supernova)

В сети появилось видео взятия в плен группы батальона ВС РФ российского командира разведывательной группы майора Юрия Томова.

На видео видно, как украинские бойцы снимают у одного из пленных оккупантов шеврон с символом Z.



Ранее в сети обнародовали видео с Томовым, на котором он добровольно сдает позиции своих сослуживцев.

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Его группа исчезла возле Казачьих Лагерей во время рейда ВСУ на левый берег Херсонской области, о котором сообщалось 9 августа. Тогда и оказалось, что российский офицер попал в украинский плен.

Тогда россияне уверяли, якобы направили в район Казачьих Лагерей дополнительные силы и вернули контроль над ним. Они опубликовали видео с Томовым, который отчитывается об «успешном» выполнении задания, но как выяснилось, видео было смонтировано из устаревших кадров.