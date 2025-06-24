Бойцы ВМС ВСУ показали момент уничтожения российского катера вместе с десантом — видео

24 июня, 08:44
Поделиться:
Российский катер двигался вдоль западного побережья Херсощины (Фото: Скриншот видео / ВМС ВСУ / Telegram)

Российский катер двигался вдоль западного побережья Херсощины (Фото: Скриншот видео / ВМС ВСУ / Telegram)

Украинские защитники уничтожили очередной катер Черноморского флота страны-агрессора РФ, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины.

Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, публикуя кадры поражения вражеского судна.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1937384014345539903

Отмечается, что катер был уничтожен вместе с десантом. На видео можно увидеть, как он вспыхивает после попадания.

Реклама

«Благодарю военных моряков за хорошую работу. Вместе к победе!», — отметил командующий ВМС ВС Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа.

Читайте также:
«Считали, что проскочат». Морпехи ВСУ показали ликвидацию оккупантов, которые пытались высадиться на островах Херсонщины — видео

Ранее партизаны движения Атеш сообщали, что российские захватчики массово тонут на учениях в Херсонской области, куда их отправляют из тренировочного лагеря во временно оккупированном Крыму для подготовки к штурмам островов Днепра.

Также, по данным партизан, в Херсонской области среди российских оккупантов на фоне провальных штурмов в попытках закрепиться на островах Днепра и больших потерь растут паника и отчаяние.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Херсонская область Катер Война России против Украины Видео

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X