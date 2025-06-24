Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, публикуя кадры поражения вражеского судна.

Отмечается, что катер был уничтожен вместе с десантом. На видео можно увидеть, как он вспыхивает после попадания.

«Благодарю военных моряков за хорошую работу. Вместе к победе!», — отметил командующий ВМС ВС Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа.

Ранее партизаны движения Атеш сообщали, что российские захватчики массово тонут на учениях в Херсонской области, куда их отправляют из тренировочного лагеря во временно оккупированном Крыму для подготовки к штурмам островов Днепра.

Также, по данным партизан, в Херсонской области среди российских оккупантов на фоне провальных штурмов в попытках закрепиться на островах Днепра и больших потерь растут паника и отчаяние.