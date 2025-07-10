«Укладывает минные поля». Бойцы ССО показали, как уничтожили редкую российскую систему Земледелие — видео
Бойцы ССО ВСУ сожгли вражескую систему дистанционного минирования дронами (Фото: Скриншот видео / ССО ВСУ / Telegram)
Бойцы Сил специальных операций ВСУ ударными беспилотниками уничтожили современную вражескую инженерную систему дистанционного минирования Земледелие.
Об этом в четверг, 10 июля, рассказали в ССО ВСУ, публикуя в Telegram-канале кадры поражения редкой российской системы.
Как отмечается, операторы 8 полка ССО обнаружили вражескую систему дистанционного минирования на одном из операционных направлений во время проведения специальной разведки.
«После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и точно поразили цель», — говорится в комментарии к опубликованным кадрам.
По словам украинских защитников, с помощью этой системы россияне создают минные поля на расстоянии от 5 до 15 км.
«Она выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установление мин в заданном районе. Система укладывает минные поля любой сложности, в том числе с готовыми проходами для своих войск», — рассказали в ССО ВСУ.
10 июля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что с момента полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли:
- танков — 11011 (+11 за минувшие сутки) ед
- боевых бронированных машин — 22972 (+3) ед
- артиллерийских систем — 30140 (+38) ед
- РСЗО — 1437 (+3) ед
- средств ПВО — 1193 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 44781 (+324)
- крылатых ракет — 3445 (+6)
- кораблей/катеров — 28 (+0)
- подводных лодок — 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 54656 (+81)
- специальной техники — 3929 (+0).