«Укладывает минные поля». Бойцы ССО показали, как уничтожили редкую российскую систему Земледелие — видео

10 июля, 14:11
Бойцы ССО ВСУ сожгли вражескую систему дистанционного минирования дронами (Фото: Скриншот видео / ССО ВСУ / Telegram)

Бойцы Сил специальных операций ВСУ ударными беспилотниками уничтожили современную вражескую инженерную систему дистанционного минирования Земледелие.

Об этом в четверг, 10 июля, рассказали в ССО ВСУ, публикуя в Telegram-канале кадры поражения редкой российской системы.

Как отмечается, операторы 8 полка ССО обнаружили вражескую систему дистанционного минирования на одном из операционных направлений во время проведения специальной разведки.

«После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и точно поразили цель», — говорится в комментарии к опубликованным кадрам.

По словам украинских защитников, с помощью этой системы россияне создают минные поля на расстоянии от 5 до 15 км.

«Она выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установление мин в заданном районе. Система укладывает минные поля любой сложности, в том числе с готовыми проходами для своих войск», — рассказали в ССО ВСУ.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1943293208147968015

10 июля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что с момента полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли:

  • танков — 11011 (+11 за минувшие сутки) ед
  • боевых бронированных машин — 22972 (+3) ед
  • артиллерийских систем — 30140 (+38) ед
  • РСЗО — 1437 (+3) ед
  • средств ПВО — 1193 (+0) ед
  • самолетов — 421 (+0) ед
  • вертолетов — 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 44781 (+324)
  • крылатых ракет — 3445 (+6)
  • кораблей/катеров — 28 (+0)
  • подводных лодок — 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн — 54656 (+81)
  • специальной техники — 3929 (+0).
