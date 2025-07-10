Об этом в четверг, 10 июля, рассказали в ССО ВСУ, публикуя в Telegram-канале кадры поражения редкой российской системы.

Как отмечается, операторы 8 полка ССО обнаружили вражескую систему дистанционного минирования на одном из операционных направлений во время проведения специальной разведки.

«После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и точно поразили цель», — говорится в комментарии к опубликованным кадрам.

По словам украинских защитников, с помощью этой системы россияне создают минные поля на расстоянии от 5 до 15 км.

«Она выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установление мин в заданном районе. Система укладывает минные поля любой сложности, в том числе с готовыми проходами для своих войск», — рассказали в ССО ВСУ.

