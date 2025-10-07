Огонь по укрытию российских оккупантов в селе Алексеевка Сумской области (Фото: Скриншот видео / 225 ОШП / Telegram)

Штурмы механизированными колоннами теперь в прошлом, российские оккупанты пытаются передвигаться малыми пехотными группами и прятаться в заброшенных домах.

Одно из таких вражеских укрытий было замечено и уничтожено бойцами 225 отдельного штурмового полка (225 ОШП) на Сумщине, сообщили во вторник, 7 октября, в Telegram-канале полка, публикуя видео.

Как отметили украинские защитники, любые передвижения на поле боя сведены к минимуму из-за постоянного присутствия в воздухе дронов.

«Однако подкрепление как-то нужно доставлять на позиции, поэтому враг пытается добираться туда малыми группами. Аэроразведка артиллерийского дивизиона Гром 225-го ОШП заметила передвижение одной из таких групп», — рассказали в ОШП.

Оккупанты пытались спрятаться в домах в селе Алексеевка Сумской области. Дождавшись, пока захватчики соберутся в очередном доме, артиллеристы открыли огонь

«Оттуда уже никто не вышел», — отметили защитники.

Фото: Фрагмент карты DeepState

26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что, по итогам мая-июня, волна попыток «летнего наступления» врага с территории РФ захлебывается. Продвижение российских войск в приграничные Сумщины по состоянию на текущую неделю остановлено, линия боевого столкновения — стабилизирована, сообщал главнокомандующий.

30 августа в Генеральном штабе ВСУ заявили, что российское летнее наступление провалилось и практически не достигло целей — враг не имеет полного контроля ни над одним крупным городом.

В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) указали, что РФ перебрасывает свои «элитные» подразделения перед осенним наступлением. По мнению экспертов, оно будет сосредоточено на попытках захватить оставшуюся часть Донецкой области.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана украинскими силами.

17 сентября украинский президент сообщил, что РФ отказалась от Сумского направления после больших потерь.