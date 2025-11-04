Штурм и зачистка позиций. Как бойцы ГУР уничтожают оккупантов на Запорожском и Лиманском направлениях — видео

4 ноября, 11:45
Кадры зачистки вражеских позиций бойцами ГУР (Фото: Скриншот видео / ГУР МО / Telegram)

На Запорожском и Лиманском направлениях фронта бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) штурмуют позиции российских захватчиков и уничтожают живую силу врага.

Соответствующее видео во вторник, 4 ноября, опубликовали в Telegram-канале ГУР МО.

Как отмечается, на кадрах — боевая работа спецназовцев Департамента активных действий в течение прошлой недели.

«Эпизоды штурма и зачистки вражеских позиций, взятие российских захватчиков в плен, ликвидация оккупантов и вражеских военных целей мастерами тяжелых бомберов и FPV, уничтожение вражеских беспилотников в небе», — говорится в описании к опубликованным кадрам.

В ГУР отметили, что вооруженная борьба с врагом продолжается.

Ранее 4 ноября ГУР обнародовало кадры и некоторые детали боевой работы в Покровске Донецкой области.

«После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения», — сообщали разведчики.

Отмечалось, что операция продолжается «в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города».

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Война России против Украины Запорожская область ГУР МО

