В сети появилось видео богослужения в Киевской Лавре с молитвой за Россию, его изучают полиция и СБУ 13 ноября, 15:43 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

12 ноября в Сети опубликовали видео, на котором священнослужители во время богослужения в Киево-Печерской лавре якобы молятся за Россию. Сейчас правоохранители устанавливают аутентичность кадров.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.



«С ситуацией относительно видео со службы УПЦ в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, обнародованного отцом Михаилом Омеляном из ПЦУ, по обращению ГЭСС (Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, — ред.) уже работают Нацполиция и СБУ», — написал он.



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По его словам, в первую очередь важно установить подлинность видео. От этого будут зависеть дальнейшие действия и последствия.

«В случае, если видео аутентичное, мы призываем предпринять незамедлительные процессуальные действия в отношении руководителей УПЦ», — добавил министр.



В СБУ заверили, что ситуация не останется без соответствующей реакции.



«Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала россия против Украины, ждет „пробуждения матушки-руси“, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», — заявил руководитель СБУ Василий Малюк.



Ранее священник ПЦУ Михаил Омелян опубликовал видео, на котором во время богослужения в Киево-Печерской Лавре звучит молитва за РФ.

