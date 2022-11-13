В сети появилось видео богослужения в Киевской Лавре с молитвой за Россию, его изучают полиция и СБУ

13 ноября, 15:43
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Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

12 ноября в Сети опубликовали видео, на котором священнослужители во время богослужения в Киево-Печерской лавре якобы молятся за Россию. Сейчас правоохранители устанавливают аутентичность кадров.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

«С ситуацией относительно видео со службы УПЦ в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, обнародованного отцом Михаилом Омеляном из ПЦУ, по обращению ГЭСС (Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, — ред.) уже работают Нацполиция и СБУ», — написал он.

Видео дня

По его словам, в первую очередь важно установить подлинность видео. От этого будут зависеть дальнейшие действия и последствия.

«В случае, если видео аутентичное, мы призываем предпринять незамедлительные процессуальные действия в отношении руководителей УПЦ», — добавил министр.

В СБУ заверили, что ситуация не останется без соответствующей реакции.

«Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала россия против Украины, ждет „пробуждения матушки-руси“, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», — заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

Ранее священник ПЦУ Михаил Омелян опубликовал видео, на котором во время богослужения в Киево-Печерской Лавре звучит молитва за РФ.

https://www.facebook.com/mykhailo.omelian/posts/pfbid02EjxFhwRD5fnog9jAAkcTX6FdVCZpTr5n35qDz4VEA1GhSv6dSNfJGyfmz7RB9puql
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Россия Церковь Киево-Печерская Лавра УПЦ МП ПЦУ Война России против Украины

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