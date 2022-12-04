В Сети появились фотографии предположительно казненных оккупантами гражданских в Луганской области, власти проверяют информацию 4 декабря, 21:54 Стерненко пишет, что оккупанты казнили местных за помощь ВСУ (Фото:STERNENKO via Telegram)

Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко в Telegram опубликовал фото предположительно казненных россиянами жителей Луганской области. Глава ОВА Сергей Гайдай заявил, что информация проверяется.

По словам Стерненко, оккупанты казнили мужчин за помощь Украине. На груди у повешенных таблички с надписями «предатель луганского народа» и «он передавал врагу информацию».

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«В Луганской области российские ублюдки публично казнили гражданских. Показательно, чтобы все это увидели. И мир должен это видеть. Настоящую мерзкую российскую рожу нелюдей, которые хвастаются своими зверствами», — заявил Стерненко.

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Позже он добавил, что фотографии первым обнародовал российский пользователь. Также Стерненко опубликовал скриншоты, на которых россияне заявляют, что соответствующие фото — это фейк и постановка со стороны Украины.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что информацию проверяют.

«По поводу опубликованных в сети фото с повешенными людьми. По состоянию на данный момент мы не имеем на 100% подтвержденной информации. Проводится проверка. Мы обязательно проинформируем, как только картина будет полной», — сказал он.

