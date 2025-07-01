Перед незаконно построенным страной-агрессором РФ Крымским мостом образовалась огромная пробка, которая растянулась на километры.

Об этом во вторник, 1 июля, пишет российский паблик Astra, публикую фото автомобилей, застрявший у моста со стороны Тамани (Краснодарский край РФ).

Согласно оперативным данным, в очереди стоят 890 автомобилей. Время ожидания — около трех часов. Со стороны временно оккупированной Керчи заторов на подъезде к Крымскому мосту нет.

Реклама

Фото: Astra / Telegram

Жители поселка Волна сообщают, что выехать во сторону моста не могут, пишет издание со ссылкой на местные паблики. По словам людей, подъезд к трассе перекрыт, сотрудники на посту не объясняют причин ограничения и разворачивают машины обратно.

Фото: Скриншот видео / Astra / Telegram

В ночь на понедельник, 30 июня, жители Керчи сообщали о взрывах. По данным паблика Крымский ветер, освещение Керченского моста было выключено. Кроме того, было перекрыто движение автотранспорта.

Движение по Крымскому мосту также перекрывали в ночь на вторник, 1 июля.

Утром во вторник в Министерстве обороны страны-агрессора РФ сообщили, что ночью были якобы уничтожены и перехвачены 60 украинских БпЛА. 17 из них — над оккупированным Крымом, три над акваторией Черного моря.