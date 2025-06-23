«Горит даже в смеси с песком». Военный эксперт Флеш показал «начинку» шахеда, которым РФ атаковала Киев 23 июня — фото
Российский дрон типа шахед (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Военный эксперт Сергей Бескрестнов с позывным Флеш опубликовал кадры, на которых, по его словам, боевая часть одного из вражеских шахедов, которыми страна-агрессор РФ в ночь на 23 июня атаковала Киев.
Комментируя кадры в своем Telegram-канале О связи от Сергея Флеш, он коротко отметил, что вязкая жидкость, которой российские оккупанты начиняют свои дроны, «горит даже в смеси с песком».
На кадрах видно, как смесь поджигают с помощью обычной зажигалки.
«Пацаны вернулись с задачки. Это ВВшечка (взрывчатое вещество — ред.), которая в нынешнем шахеде», — говорит мужской голос за кадром, добавляя, что речь идет о 70 килограммах.
Массированная атака РФ на Киев в ночь на 23 июня — главное
В ночь на понедельник, 23 июня, армия РФ атаковала Киев шахедами и ракетами. Пожары и разрушения зафиксированы в семи районах города. По меньшей мере девять человек погибли, еще более 30 — пострадали.
По словам министра МВД Игоря Клименко, в пятиэтажку в Шевченковском районе Киева, где был разрушен подъезд, вероятно, попала баллистическая ракета.
«Марка будет определена следствием. Было прямое попадание ракеты», — сообщил он.
На месте российского удара по жилому дому продолжаются поиски людей под завалами.
Как сообщали в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 23 июня российские оккупанты атаковали Украину 368 средствами воздушного нападения. А именно — 352 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов (до 160 из них — шахеды); 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, а также 5 крылатыми ракетами Искандер-К.
Основное направление удара — город Киев, уточняли в ПС ВСУ.
По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной были обезврежены 354 средства воздушного нападения противника, 158 сбиты огневыми средствами, 196 — локационно потеряны.