Вид на город Гурзуф во время восхода солнца. Оккупированный Крым, 27 апреля 2025 года (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Возле поселка Курортное на оккупированном Россией Керченском полуострове захватчики разместили редкую и дорогостоящую радиолокационную станцию (РЛС) Каста-2Е2 .

Об этом во вторник, 8 июля, сообщил канал Крымский ветер, публикуя соответствующее фото.

«Ее главная задача — своевременное обнаружение низколетящих самолетов, вертолетов, крылатых ракет, БПЛА», — отмечается в комментарии к снимку.

Фото: Крымский ветер / Telegram

Также сообщается, что зона обзора РЛС Каста-2Е2 — по дальности от 5 до 150 км, а по высоте до 6 километров.

«Дальность обнаружения целей с эффективной поверхностью рассеивания всего 0,3 кв. м (небольшой БПЛА), летящих на высоте 60 метров составляет от 30 до 44 км в зависимости от высоты мачты антенны. Максимальное количество сопровождаемых целей — 50 штук», — добавили мониторинговой группе.

В зависимости от комплектации стоимость (РЛС) Каста-2Е2 стартует от $60 млн.

В ночь на 1 июля на временно оккупированном Россией Керченском полуострове спутники NASA зафиксировали мощный пожар. Как сообщал Крымский ветер, там находится позиция зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300/С-400. Кроме того, подчеркивали в мониторинговой группе, у села Курортное размещена РЛС Каста-2Е2 — мобильная двухкоординатная станция дециметрового диапазона кругового обзора дежурного режима.