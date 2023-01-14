В сети показали последствия сегодняшней атаки на одну из ТЭС ДТЭК

14 января, 21:10
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Разрушенный энергоблок ТЭС (Фото:ДТЭК/Telegram)

Разрушенный энергоблок ТЭС (Фото:ДТЭК/Telegram)

В субботу, 14 января, во время массированной ракетной атаки РФ по Украине оккупанты попали в турбинное отделение энергоблока ТЭС ДТЭК.

Соответствующий кадр обнародовал генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook и пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Как отмечается, разрушен один из энергоблоков. Также повреждены другие энергоблоки.

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Пожарные и работники станции продолжают ликвидацию последствий ракетного удара.

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«Вы сами все видите и слышите. Есть попадания в генерационные и сетевые объекты… В настоящее время применены экстренные отключения», — говорится в сообщении Коваленко.

В субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.

https://www.youtube.com/embed/9puvPINff_M
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел ДТЭК ТЭС Атака YASNO Война России против Украины

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