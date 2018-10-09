В сети появилось видео взрывов на военных складах вблизи Ични Черниговской области.

Как передает UA: Чернигов, видео отснял корреспондент газеты Трудовая слава Андрей Грудницкий. На видео дорога между райцентром и селом Гужовка.

Напомним, в Черниговской области взорвался склад боеприпасов. В настоящее время происходит эвакуация местных жителей из опасной территории, взрывы слышны на расстоянии в 50 км от места событий.

Как сообщили в генштабе, из-за взрывов в Черниговской области введены ограничительные меры.