09 октября 2018, вторник

В Сети появилось видео взрывов на военных складах вблизи Ични

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В Сети появилось видео взрывов на военных складах вблизи Ични
Фото: Alabriel ‏via Twitter

В сети появилось видео взрывов на военных складах вблизи Ични Черниговской области. 

Как передает UA: Чернигов, видео отснял корреспондент газеты Трудовая слава Андрей Грудницкий. На видео дорога между райцентром и селом Гужовка.

Напомним, в Черниговской области взорвался склад боеприпасов. В настоящее время происходит эвакуация местных жителей из опасной территории, взрывы слышны на расстоянии в 50 км от места событий.

Как сообщили в генштабе, из-за взрывов в Черниговской области введены ограничительные меры.

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