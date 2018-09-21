21 сентября 2018, пятница

В Сети появилось видео нападения на инкассаторов в Одессе

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Нападавшие забрали сумку с деньгами
Скриншот с видео

Нападавшие забрали сумку с деньгами

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин обнародовал видео нападения на инкассаторов терминалов операторов мобильной связи в Одессе.

На видео видно, как из машины вышли двое человек, забрали из инкассаторской машины сумки с деньгами и скрылись с места инцидента.

Напомним, в Приморском районе Одессы вооруженные неизвестные напали на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи. Какую сумму похитили злоумышленники, не уточняется. Во время нападения двое инкассаторов получили ранения.

Позже злоумышленников задержали.

 

 

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