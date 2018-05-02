В сети появилось новое видео избиения Мустафы Найема

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Мустафа Найем в данный момент находится в больнице
Фото: Информатор

Мустафа Найем в данный момент находится в больнице

Вечером 1 мая пользователь Facebook Александр Кузьменко опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован момент избиения народного депутата Мустафы Найема.

На видеозаписи пять мужчин окружили Найема и позже начали бить его.

Напомним, нападение на Найема было совершено 30 апреля. Ему сломали челюсть. Нардеп объяснил, что это был исключительно дорожный конфликт и его профессиональная деятельность здесь ни при чем. Позже Найем заявил, что один из участников конфликта, которого не задержала полиция, вылетел из Украины в Баку.

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