16 июня 2018, суббота

В Сети появились фото последствий обстрела боевиками жилого квартала в Новотошковском

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Обошлось без пострадавших
Фото: штаб ООС

Обошлось без пострадавших

В Новотошковском повреждены по меньшей мере 22 квартиры в результате минометного обстрела боевиками жилых кварталов.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе. Фото опубликованы на странице пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

По результатам фотофиксации установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре Новотошковского боевики вели из населенного пункта Голубовское, применяя минометы 82 калибра.

В частности, зафиксировано попадание трех мин в многоэтажный жилой дом, а в результате разрыва боеприпасов повреждены не менее 22 квартир.

Обошлось без пострадавших. Об инциденте сообщили наблюдателям ОБСЕ.

Напомним, Новотошковское обстреляли 14 июня, в результате чего один военнослужащий ВСУ погиб, еще пять получили ранения.

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