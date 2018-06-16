В Сети появились фото последствий обстрела боевиками жилого квартала в Новотошковском

В Новотошковском повреждены по меньшей мере 22 квартиры в результате минометного обстрела боевиками жилых кварталов.
Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе. Фото опубликованы на странице пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
По результатам фотофиксации установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре Новотошковского боевики вели из населенного пункта Голубовское, применяя минометы 82 калибра.
В частности, зафиксировано попадание трех мин в многоэтажный жилой дом, а в результате разрыва боеприпасов повреждены не менее 22 квартир.
Обошлось без пострадавших. Об инциденте сообщили наблюдателям ОБСЕ.
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Напомним, Новотошковское обстреляли 14 июня, в результате чего один военнослужащий ВСУ погиб, еще пять получили ранения.
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