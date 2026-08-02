В Сети показали, как сейчас выглядит Азовсталь в оккупированном Мариуполе — фото

2 августа, 09:32
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Разрушенный металлургический комбинат Азовсталь во временно оккупированном россиянами Мариуполе (Фото: Андрющенко Time / Telegram)

Разрушенный металлургический комбинат Азовсталь во временно оккупированном россиянами Мариуполе (Фото: Андрющенко Time / Telegram)

Бывший советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале фото металлургического комбината Азовсталь во временно оккупированном Мариуполе.

В описании к кадрам Андрющенко отметил, что на них — «Азовсталь по состоянию на данный момент».

«Без комментариев», — добавил он.

Как видно на фото, завод сильно разрушен.

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Андрющенко Time / Telegram
Фото: Андрющенко Time / Telegram
Андрющенко Time / Telegram
Фото: Андрющенко Time / Telegram
Андрющенко Time / Telegram
Фото: Андрющенко Time / Telegram

В августе 2024 года Мариупольский городской совет, ссылаясь на российские Telegram-каналы, сообщил, что россияне хотят превратить металлургический комбинат Азовсталь в туристический парк.

В сентябре 2025 года Андрющенко писал, что на металлургическом комбинате Азовсталь российские захватчики планируют построить военный объект, электроэнергия для которого будет поступать с Запорожской АЭС.

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В ходе боев за Мариуполь 19 апреля 2022 года российские войска начали штурм Азовстали. Украинские войска заняли круговую оборону комбината, однако он был практически полностью разрушен российскими авиаударами во время боевых действий.

Гарнизон Азовстали попал в российский плен в мае 2022 года. Президент Владимир Зеленский говорил, что там находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   взрывы в Мариуполе Азовсталь Донецкая область

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