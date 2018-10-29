В сервисе Готово прекратили оформление загранпаспортов и ID-карт

Документ-сервис Готово в Киеве прекратил оформление загранпаспортов, ID-карточек и справок об отсутствии судимостей.
Как пояснили в компании, выдача официальных документов отменена из-за прекращения арендных отношений с госпредприятием Документ.
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В сервисе отметили, что уже заказанные документы можно получить в центре ГП Документ возле станции метро Осокорки в Киеве.
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