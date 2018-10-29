30 октября 2018, вторник

В сервисе Готово прекратили оформление загранпаспортов и ID-карт

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Сервис оформления документов Готово прекратил выдачу загранпаспортов
фото: Полиграфкомбинат Украина

Сервис оформления документов Готово прекратил выдачу загранпаспортов

Документ-сервис Готово в Киеве прекратил оформление загранпаспортов, ID-карточек и справок об отсутствии судимостей.

Как пояснили в компании, выдача официальных документов отменена из-за прекращения арендных отношений с госпредприятием Документ.

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В сервисе отметили, что уже заказанные документы можно получить в центре ГП Документ возле станции метро Осокорки в Киеве.

Фото: скрин сайта Готово

 

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