В серой зоне получили ранения двое гражданских - пограничники

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Пострадавшие ехали в микроавтобусе
Фото: ГСЧС

Пострадавшие ехали в микроавтобусе

В серой зоне в районе населенного пункта Оленевка (Волновахский район Донецкой области) пострадали двое гражданских лиц.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба со ссылкой на очевидцев.

"От лиц, следующих через линию разграничения, украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населенного пункта Оленевка двое гражданских лиц - пассажиров микроавтобуса пострадали то ли в результате обстрела, то ли поражения осколками от взрыва неизвестного взрывного устройства", - говорится на сайте ведомства.

Обстоятельства чрезвычайной ситуации выясняются. 

Пограничники сообщили о происшедшем представителям международных организаций.

Ранее сообщалось, что в серой зоне два человека подорвались на мине.

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