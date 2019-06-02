В семи областях Украины из-за погоды почти 200 населенных пунктов остались без электроэнергии Сегодня, 10:34 Цей матеріал також доступний українською

В ночь с 1 на 2 июня из-за осложнения погодных условий были обесточены 184 населенных пункта в семи областях.



Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Из-за шквалистого ветра, дождя и грозы сработала система защиты линий электропередач.

Были обесточены населенные пункты в семи областях: Полтавская — 46 населенных пунктов, Киевская — 40, Винницкая — 38, Черкасская — 35, Кировоградская — 15, Днепропетровская — 5 и Сумская — 5.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.