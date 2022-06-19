В селе возле Луцка на гранате подорвался военный 19 июня, 23:15 Цей матеріал також доступний українською Граната РГД-5 (иллюстративное фото) (Фото:Полиция Днепропетровской области)

В воскресенье, 19 июня, в селе Змеинец Луцкого района на гранате подорвался военнослужащий.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции в Волынской области Ольгу Бузулук.

По предварительной информации, граната, которую при себе имел мужчина, выпала и сдетонировала. В результате этого военный погиб.

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Отмечено, что мужчина — 1984 года рождения, из Кировоградской области, находился на лечении в одном из медицинских учреждений Волынской области.

На месте, где произошел несчастный случай, работали полицейские и медики.

Как сообщили Суспільному в оперативной диспетчерской Волынского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, медицинской помощи мужчине не оказывали.

«Не оказывалась помощь. Были травмы, несовместимые с жизнью», — сказали в «скорой».



Сейчас все детали происшествия устанавливают соответствующие органы.



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