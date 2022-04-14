В одном из сел Киевской области из подвала достали тела шестерых мужчин, которых замучили и расстреляли оккупанты 14 апреля, 14:20 Цей матеріал також доступний українською В подвале нашли тела шестерых мужчин (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Киевской области во время зачистки села Шевченково полиция обнаружила место массовой казни гражданских жителей.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, на территории одного из домовладений обнаружили подвальное помещение, где были спрятаны тела мужчин в возрасте от 40 до 50 лет.

Видео дня

На трупах обнаружили следы пыток, а также огнестрельные ранения в голову.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что никто из погибших не имел отношения к территориальной обороне или другим военным формированием.

«Село Шевченково долгое время находилось под оккупацией и именно в этот период российские войска похищали мирных жителей, издевались над гражданами, после чего расстреливали», — отметил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.