В одном из сел Киевской области из подвала достали тела шестерых мужчин, которых замучили и расстреляли оккупанты
В подвале нашли тела шестерых мужчин (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
В Киевской области во время зачистки села Шевченково полиция обнаружила место массовой казни гражданских жителей.
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Как сообщили в пресс-службе областной полиции, на территории одного из домовладений обнаружили подвальное помещение, где были спрятаны тела мужчин в возрасте от 40 до 50 лет.
На трупах обнаружили следы пыток, а также огнестрельные ранения в голову.
Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что никто из погибших не имел отношения к территориальной обороне или другим военным формированием.
«Село Шевченково долгое время находилось под оккупацией и именно в этот период российские войска похищали мирных жителей, издевались над гражданами, после чего расстреливали», — отметил он.
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