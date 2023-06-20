Деоккупация Пятихаток: в селе остается до 20 человек, продолжаются боевые действия — Запорожская ОГА 20 июня, 11:00 ВСУ наносили удары по позициям российских оккупантов в районе Пятихаток (Фото:Скриншот видео CinCAFU/Telegram)

В деоккупированных Пятихатках Запорожской области остается до 20 человек, при этом село находится под обстрелами. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в эфире Радио Свобода.

«Вместе с военными делаем все возможное, чтобы этих людей вывезти. С военными предоставляем гуманитарную помощь туда, чтобы могли как можно дольше продержаться и сделать все организационные мероприятия, чтобы их оттуда вывезти. Не только из Пятихаток», — отметил он.

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Малашко добавил, что, несмотря на закрепление армии РФ в регионе, многочисленные оборонительные сооружения и окопы, украинским войскам все еще удается продвигаться и освобождать занятые оккупантами территории.

При этом в другие деоккупированные населенные пункты, в частности Новодаровку, Левадное и Лобково, власти и жители попасть не могут, поскольку по ним проходит линия фронта.

«Там проходит линия обороны и контрнаступления в том числе. Сейчас как раз проходят как и военные действия, так и стабилизационные мероприятия по определению людей, которые остаются, места их пребывания и их состояние. Вместе с военными и службами предоставляем гуманитарную помощь, чтобы людей поддержать», — подчеркнул Малашко.

19 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение украинскими военными села Пятихатки.

По словам Маляр, на прошлой неделе на всех направлениях Россия потеряла более 4600 военных убитыми и ранеными, еще более 80 оккупантов взяли в плен. Также Силы обороны уничтожили более 400 единиц вражеской техники.