Принудительная «мобилизация»: в селе под Мариуполем оккупанты похитили всех мужчин до 40 лет 19 сентября, 14:21 РФ пытается пополнить свои потери за счет жителей оккупированных территорий (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenk)

Российские захватчики пытаются пополнить свои потери не только за счет лояльных к ним жителей ОРДЛО с фейковыми «паспортами Л/ДНР» или РФ, но и путем принудительной «мобилизации», граждан Украины с недавно оккупированных территорий.

Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил советник мера Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, российские войска похитили жителей села Портовское, чтобы отправить их на фронт воевать с ВСУ.

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«Заехали оккупанты, принудительно по домам собрали всех мужчин моложе 40. Погрузили в автобус и вывезли в сторону Донецка. На вопросы, не скрываясь, отвечают, что в „армию“. Принудительная мобилизация шагает по Мариуполю. Мариупольские мужчины, до сих пор верите пропаганде и гауляйтерам, что такого не будет? Единственное чего точно не будет при России — это нормальной жизни и свободы. Как и газа с теплом. А вот всего остального будет с избытком», — написал Андрющенко у себя в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что кремлевский режим пополняет ряды своей армии не только принудительно «мобилизованными» жителями временно оккупированных территорий, но и разного рода наемниками, в том числе заключенными, осужденными в РФ за особотяжкие преступления.

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