В Мангуше под Мариуполем российские захватчики снесли памятник гетману Сагайдачному 8 мая, 00:50 Цей матеріал також доступний українською В Мангуше россияне снесли памятник гетману Сагайдачному (Фото:wikiwand)

В Донецкой области во временно захваченном поселке Мангуш под Мариуполем российские захватчики снесли памятник гетману Сагайдачному.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«В Мангуше сегодня оккупанты снесли памятник гетману Сагайдачному и в честь наших защитников. В Мариуполе вместо всемирной истории и истории Украины – история России. Все это происходит под советскими флагами», – написал Андрющенко.

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Он подчеркнул, что захватчики хотят выкорчевать все, что связывает с Украиной — язык, историю, культуру.

«Но удивительно при этом Мангуш, а не Первомайское. Мариуполь, а не Жданов. Донецк, а не Сталино. Хотя не удивительно. Память у оккупантов короче совести», — отметил советник мэра.

Ранее в захваченном поселке городского типа Никольское под Мариуполем российские захватчики восстановили памятник Ленину.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных повлекли за собой масштабную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли более 20 тысяч жителей.

Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях и свозя их в братские могилы. Часть мариупольцев вывозят на территорию ОРДО или в Россию, заставляя проходить через фильтрационные лагеря.

Город продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки и нацполиция. В настоящее время они окружены на территории завода Азовсталь.

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