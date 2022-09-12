В освобожденном селе Харьковской области нашли тела четырех гражданских со следами пыток

12 сентября, 18:51
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Жители села Зализничное сообщили украинским правоохранителям, что военные РФ убили их односельчан (Фото:Генштаб)

Жители села Зализничное сообщили украинским правоохранителям, что военные РФ убили их односельчан (Фото:Генштаб)

В селе Зализничное Харьковской области, которое было освобождено от российской оккупации, обнаружили тела четырех мирных жителей со следами пыток.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области в Telegram.

«После деоккупации села Зализничное Харьковской области местные жители обратились к стражам порядка и сообщили о том, что военнослужащие РФ убили их односельчан», — говорится в сообщении.

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11 сентября правоохранители обнаружили четыре тела со следами пыток, сообщает пресс-служба. Трое погибших были похоронены на территории домовладений, а еще одно тело было закопано на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала села.

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По версии следствия, потерпевших убили российские военные во время оккупации населенного пункта.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что украинские военные продолжают освобождать Харьковскую область от российских оккупантов. В отдельных участках региона ВСУ вышли к государственной границе с Россией.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Харьковская область Пытки Войска РФ Село

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