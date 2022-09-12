В освобожденном селе Харьковской области нашли тела четырех гражданских со следами пыток 12 сентября, 18:51 Жители села Зализничное сообщили украинским правоохранителям, что военные РФ убили их односельчан (Фото:Генштаб)

В селе Зализничное Харьковской области, которое было освобождено от российской оккупации, обнаружили тела четырех мирных жителей со следами пыток.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области в Telegram.

«После деоккупации села Зализничное Харьковской области местные жители обратились к стражам порядка и сообщили о том, что военнослужащие РФ убили их односельчан», — говорится в сообщении.

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11 сентября правоохранители обнаружили четыре тела со следами пыток, сообщает пресс-служба. Трое погибших были похоронены на территории домовладений, а еще одно тело было закопано на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала села.

По версии следствия, потерпевших убили российские военные во время оккупации населенного пункта.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что украинские военные продолжают освобождать Харьковскую область от российских оккупантов. В отдельных участках региона ВСУ вышли к государственной границе с Россией.

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