В Запорожской области раздались взрывы в селе, куда оккупанты передислоцировали военную технику и личный состав 17 сентября, 16:44 Грузовики российских оккупантов с маркировкой «Z» (иллюстративное фото) (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

В оккупированном селе Богатырь Запорожской области днем в субботу, 17 сентября, прогремело несколько взрывов. Туда накануне российские военные передислоцировали часть своей военной техники и личного состава.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Только что пять взрывов в селе Богатырь в районе Молочного лимана, куда оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава», — написал он в своем телеграм-канале.

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Федоров отметил, что это уже второй за день взрыв вблизи баз оккупантов на юго-западном направлении.

«Утром Радивоновка, теперь Богатырь — уже второй раз за день в юго-западном направлении военных баз рашистов. Так что собираем информацию о потерях врага», — отметил Федоров.

Ранее местные издания сообщали, что в субботу, 17 сентября, в Мелитополе партизаны взорвали железную дорогу, по которой оккупанты доставляют оружие и горючее для военной техники из АР Крым.

В ночь на субботу, 17 сентября, под Мелитополем горела военная база российских оккупантов. Мэр города Иван Федоров отмечал, что пожар был очень мощным.



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